Состояние 7 военнослужащих, пострадавших в ДТП с участием автомобиля ГАЗ-66, врачи оценили как тяжелое, 7 – средней тяжести. Об этом сообщает пресс-секретарь МО РА АРцрун Ованисян.

Как передает Арменпресс, ранее он сообщил, что один из них перевезен в Ереван.

24 июня в 08:31 часов на 25 км отрезка Ереван-Шоржа магистрали М-14 автомобиль ГАЗ-66 съехал с проезжей части и около 6 м сполз в овражек (с оторванным кузовом). 14 пассажиров с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в Варденисский военный госпиталь, где состояние 7 военнослужащих врачи оценили как тяжелое, 7 – средней тяжести.