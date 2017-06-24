Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь

Состояние 7 военнослужащих врачи оценили как тяжелое, 7 – средней тяжести


Состояние 7 военнослужащих, пострадавших в ДТП с участием автомобиля  ГАЗ-66,  врачи оценили как тяжелое, 7 – средней  тяжести. Об этом сообщает пресс-секретарь МО РА АРцрун Ованисян.

Как  передает Арменпресс, ранее он сообщил, что один из них перевезен в Ереван.

 24 июня в 08:31 часов на 25 км отрезка Ереван-Шоржа магистрали М-14 автомобиль  ГАЗ-66 съехал с проезжей части и около 6 м сполз в  овражек (с оторванным кузовом). 14 пассажиров с телесными повреждениями разной  степени тяжести доставлены  в  Варденисский  военный  госпиталь, где  состояние 7 военнослужащих врачи оценили как тяжелое, 7 – средней  тяжести.



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