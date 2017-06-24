Родные Рубена Геворкянца просят перечислить суммы на цветы в фонд военнослужащих

Родные кинорежиссера, Народного артиста РА Рубена Геворкянца распространили открытое письмо, в котором просят суммы, предназначенные на цветы, перечислить в фонд военнослужащих.

«Рубен Геворкянц всей своей жизнью и деятельностью старался служить родине и народу. Не раз просил он своих близких и друзей, когда настанет час прощания, не приносить цветов и венков, а передать их в Минобороны – на нужды семей добровольцев. Сыновья и близкие просят всех, кто захочет почтить память Рубена Геворкянца, перечислить предназначенную на цветы сумму на следующий счет:

переводы в драмах РА –

в Фонд возмещения ущерба жизни или здоровью военнослужащих

счет получателя – 103008661003

название банка получателя –

Центральный банк Республики Армения

С пометкой “Памяти Рубена Геворкянца”», - как передает Арменпресс, пишут родные.

Рубен Геворкянц скончался 23 июня в возрасте 71 год. Панихида состоится 25 июня в 18։30-20։30 часов в церкви Св. Ованес в Конде. Прощание – 26 июня, в 11։00-13։30 – там же. Похороны – в Ереванском Пантеоне.