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Родные Рубена Геворкянца просят перечислить суммы на цветы в фонд военнослужащих


Родные  кинорежиссера, Народного артиста  РА Рубена Геворкянца распространили открытое  письмо, в  котором просят суммы, предназначенные  на цветы,  перечислить в  фонд военнослужащих.

«Рубен Геворкянц всей  своей жизнью и деятельностью старался служить родине  и народу. Не раз просил он своих близких и друзей, когда настанет час прощания, не  приносить цветов  и венков, а  передать их в  Минобороны – на нужды семей добровольцев. Сыновья  и близкие просят всех, кто захочет почтить память Рубена  Геворкянца, перечислить предназначенную на цветы  сумму  на следующий счет:

переводы в драмах РА –

в Фонд возмещения ущерба жизни или здоровью военнослужащих

счет получателя – 103008661003

название  банка получателя –

Центральный  банк Республики Армения

С пометкой  “Памяти Рубена  Геворкянца”», - как  передает Арменпресс, пишут родные.

 

Рубен Геворкянц скончался 23 июня в  возрасте  71 год. Панихида состоится 25 июня в 18։30-20։30 часов в церкви Св. Ованес в Конде. Прощание – 26 июня, в 11։00-13։30 – там же. Похороны – в  Ереванском Пантеоне.

 



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