Родные Рубена Геворкянца просят перечислить суммы на цветы в фонд военнослужащих
Родные кинорежиссера, Народного артиста РА Рубена Геворкянца распространили открытое письмо, в котором просят суммы, предназначенные на цветы, перечислить в фонд военнослужащих.
«Рубен Геворкянц всей своей жизнью и деятельностью старался служить родине и народу. Не раз просил он своих близких и друзей, когда настанет час прощания, не приносить цветов и венков, а передать их в Минобороны – на нужды семей добровольцев. Сыновья и близкие просят всех, кто захочет почтить память Рубена Геворкянца, перечислить предназначенную на цветы сумму на следующий счет:
переводы в драмах РА –
в Фонд возмещения ущерба жизни или здоровью военнослужащих
счет получателя – 103008661003
название банка получателя –
Центральный банк Республики Армения
С пометкой “Памяти Рубена Геворкянца”», - как передает Арменпресс, пишут родные.
Рубен Геворкянц скончался 23 июня в возрасте 71 год. Панихида состоится 25 июня в 18։30-20։30 часов в церкви Св. Ованес в Конде. Прощание – 26 июня, в 11։00-13։30 – там же. Похороны – в Ереванском Пантеоне.