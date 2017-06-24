Европейские индексы - 23-06-17

МОСКВА, 24 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.47% и составил 12733.41 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.30% и составил 5266.12 пункта, британский FTSE снизился на 0.20% и составил 7424.13 пункта, российский MICEX вырос на 0.40% и составил 1867.46 пункта, а RTSI вырос на 0.94% и составил 990.75 пункта.