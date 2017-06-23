Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь

Температура воздуха на территории Армении постепенно повысится на 5-6 градусов


На территории Армении с 24-28 июня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереване с 24-28 июня ожидается погода без осадков.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации