Температура воздуха на территории Армении постепенно повысится на 5-6 градусов

На территории Армении с 24-28 июня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереване с 24-28 июня ожидается погода без осадков.