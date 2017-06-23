Посол Беларуси в Армении не видит альтернативы мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 22 июня принял посла Беларуси в Армении Игоря Назарука.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, подчеркнув роль парламентской дипломатии в развитии и углублении межгосударственных отношений, Ара Баблоян отметил, что в парламенте Армении уже сформирована группа дружбы с Беларусью .

Коснувшись вопроса Нагорного Карабаха, спикер НС отметил, что Армения, как цивилизованная страна, рассматривает урегулирование конфликта исключительно посредством мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Говоря о ситуации на линии соприкосновения и гибели молодых военнослужащих в последние дни, Ара Баблоян отметил: «Конфликт должен быть решен вокруг стола переговоров: проблемы должны решаться ручкой, а не оружием. Ни одна из сторон не должна понести убытки». В этом контексте спикер поблагодарил Беларусь за ее сбалансированный подход.

Посол Игорь Назарук поздравил Ара Баблояна с избранием на пост спикера Национального Собрания Армении и организацией честных и прозрачных выборов.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, Игорь Назарук отметил, что нет альтернативы мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ, и Беларусь всегда выступает за мирные решения. Посол Беларуси подчеркнул развитие и углубление отношений между парламентами двух стран и заявил о необходимости поддерживать друг друга на международных платформах.

В конце встречи собеседники коснулись вопросов конституционных реформ в Армении, перехода на парламентскую систему управления и деятельности групп дружбы в новом парламенте.