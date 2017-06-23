Председатель Национального Собрания Армении принял временного поверенного в делах посольства Сирии

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 22 июня принял временного поверенного в делах посольства Сирии в Армении Иссама Найяла.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, спикер поприветствовал Найала и выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Сирии.

Баблоян поблагодарил за теплое отношения к армянской общине Сирии, подчеркнув, что армянский народ всегда готов помочь дружественному народу Сирии.

Коснувшись ситуации в регионе, спикер отметил, что деятельность некоторых стран и их последствия должны находиться в центре внимания Европы и всего цивилизованного мира.

Спикер парламента Армении рассказал о деятельности межпарламентских групп дружбы и рассказал о создании в новоизбранном парламенте Армении группы дружбы Армения-Сирия. Ара Баблоян пригласил сирийских парламентариев, которые являются членами группы дружбы с Арменией, посетить Ереван.

Временный поверенный в делах посольства Сирии в Армении Эссам Найял поздравил Ара Баблояна с избранием на пост председателя Национального Собрания Армении. Он также поздравил армянский народ с проведением справедливых и прозрачных выборов, за которыми следили международные наблюдатели.

Временный поверенный представил председателю Национального Собрания Армении ситуацию в Сирии и выразил благодарность армянскому народу, а также сирийско-армянской общине за поддержку сирийскому народу во время кризиса.

Говоря о проблеме признания и осуждения Геноцида армян, Эссам Найял отметил, что Турция сейчас ведет ту же политику против сирийского народа, продолжая свои преступления в Сирии.

В конце встречи Ара Баблоян пожелал сирийскому народу восстановления мира, стабилизации обстановки и благополучия.