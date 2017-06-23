Вышедшая на поле корова прервала футбольный матч в Болгарии
Товарищеский матч, в котором болгарский «Ботев» принимал команду АЕЛ из Лимассола, был прерван из-за вышедшей на поле коровы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com, никто из футболистов или персонала не рискнул прогнать животное с поля, поэтому пришлось дождаться, пока корова сама покинет поле.
Кроме того, вслед за ней на поле выбежала собака-пастух, и лишь после того, как она убежала, судья разрешил командам продолжить встречу. В итоге игра, которая состоялась 21 июня, завершилась победой АЕЛ со счётом 3:1.
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