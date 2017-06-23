Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной Рубена Геворгянца

Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования семье Геворгянцев в связи с кончиной Народного артиста Армении, известного кинорежиссера Рубена Геворгянца. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян выразил глубокие соболезнования семье, родным, близким и коллегам известного режиссера.

«Рубен Геворгянц был одним из ярких представителей армянского киноискусства, который внес большой вклад в развитие армянского кино. Созданные им фильмы, особенно, документальные фильмы, получили высокую оценку со стороны нашего зрителя, а также известных международных авторитетных специалистов», - говорится в телеграмме президента Армении.