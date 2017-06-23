Министр финансов Дании побывал на концерте SOAD и сфотографировался с Сержем Танкяном

Министр финансов Дании Кристиан Йенсен присутствовал на концерте известной рок-группы System of a Down. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал в Твиттере, разместив свою фотографию с солистом группы, американским музыкантом армянского происхождения Сержем Танкяном.

В рамках турне System of a Down провел концерт в Копенгагене 22 июня. Следующий концерт рок-группы состоится 23 июня в Мадриде, а также 25 июня во Флоренции.

Турне продолжится до 5 июля и завершится в Москве.