Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

Вышел клип Radiohead на песню Man Of War


Группа Radiohead выпустила музыкальное видео на композицию Man of War. Клип опубликован на YouTube-канале коллектива, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее не публиковавшаяся песня вошла в переиздание альбома OK Computer, оригинальной версии которого в 2017 году исполняется 20 лет. Релиз пластинки запланирован на 23 июня.

2 июня Radiohead выпустили трек I Promise. Композиция была записана в 1996 году, но не вошла ни в один из предыдущих альбомов. Она также появится в переиздании OK Computer.



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