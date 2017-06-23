Вышел клип Radiohead на песню Man Of War

Группа Radiohead выпустила музыкальное видео на композицию Man of War. Клип опубликован на YouTube-канале коллектива, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

Ранее не публиковавшаяся песня вошла в переиздание альбома OK Computer, оригинальной версии которого в 2017 году исполняется 20 лет. Релиз пластинки запланирован на 23 июня.

2 июня Radiohead выпустили трек I Promise. Композиция была записана в 1996 году, но не вошла ни в один из предыдущих альбомов. Она также появится в переиздании OK Computer.