Член сборной Армении по боксу Ованес Бачков вышел в финал Чемпионата Европы

Член сборной Армении по боксу, участник 31-х Олимпийских игр Ованес Бачков вышел в финал Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, в полуфинале представляющий Армению спортсмен в весовой категории 64 кг со счетом 5:0 одержал победу над поляком Матесом Томасом Польским и вышел в финал, обеспечив себе как минимум серебро.

Финал чемпионата состоится 24 июня. Соперником Бачкова будет англичанин Люк Маккормак.