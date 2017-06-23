Азиатские индексы - 23-06-17

ТОКИО, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.11% и составил 20132.67 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.06% и составил 1611.34 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.33% и составил 3157.87 пункта, а HANG SENG снизился на 0.02% и составил 25670.05 пункта.