Jaguar Land Rover научит машины ездить самостоятельно

Компания Jaguar Land Rover представила прототип автономной технологии Autonomous Urban Drive, которая позволяет автомобилю самостоятельно перемещаться в городской среде, соблюдая правила дорожного движения. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Это работает так: пассажиры выбирают конечную точку пути, а экспериментальный автомобиль Range Rover Sport самостоятельно определяет самый оптимальный маршрут,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Способность технологии справляться с городской средой будет протестирована в испытательном комплексе. «Автомобильный мир сегодня меняется гораздо быстрее, чем когда-либо еще. Для нас, как для технологической компании, инновации представляют собой непрерывный процесс. Наши автомобили в будущем будут более функциональными», — сказал директор по инженерным разработкам Тони Харпер. Он добавил, что у компании нет цели полностью заменить водителя, а лишь сделать поездки максимально комфортными.