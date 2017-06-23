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Получивший огнестрельное ранение военнослужащий продолжит лечение в Германии


Получивший огнестрельное ранение во время несения боевого дежурства военнослужащий Мгер Петросян продолжит лечение в Германии. Как передает «Арменпресс», на это правительство Армении выделило МО Армении из резервного фонда 8 млн 323.4 тысяч драмов.

Ранее Мгер Петросян уже лечился в Германии.  Выделенных на его лечение денег не хватило на операцию, и правительство Армении выделило новые средства.

Мгер Петросян был тяжело ранен в 2013 году – проникающее огнестрельное ранение в области правой теменной доли черепной коробки.

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