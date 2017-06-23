Канадский премьер потискал радужного единорога

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появился в детском телешоу на канале CBC Kids, чтобы обняться с радужным единорогом Гэри. На это обратило внимание издание Mashable.

Персонаж из детской передачи «ходит в гости» к знаменитостям, политикам и другим интересным личностям, живущим в Канаде, и у каждого просит уникальное объятие. Трюдо решил продемонстрировать «сильнейший премьерский» вариант,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Радужный единорог отметил, что ему пришлось по душе объятие премьера, и нарек его членом «Клуба обнимашек».