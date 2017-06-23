Главы МИД Франции и Германии обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Зигмар Габриэль обсудили в пятницу на встрече в Париже ситуацию на Украине, в Сирии и другие кризисы.

"Встреча позволила обсудить весь круг вопросов, связанный со стабильностью в мире, известные кризисы: ситуацию на Украине, в Сирии, в Ливии. Как и ранее, наши взгляды и позиции очень близки", — сказал Ле Дриан журналистам после встречи с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в Париже,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обсудили необходимость прекращения огня в Сирии и перспективы демократического перехода власти. Мы также хотим видеть Сирию единой, не хотим, чтобы страна была разделена", — сказал в свою очередь Габриэль.

"Еще одной темой был нормандский формат и минские соглашения, нацеленные на урегулирование ситуации на Украине. Мы продолжим прилагать усилия в этом направлении", — заявил он.





