Исследование: огнестрельное оружие есть дома почти у половины населения США

Огнестрельное оружие имеется дома у 42% граждан Соединенных Штатов. Такие данные содержатся в обнародованном в четверг исследовании, которое было проведено Pew Research Center.

По свидетельству его экспертов, собственниками огнестрельного оружия являются на текущем этапе 30% американских граждан. Еще 11% населения США в данный момент не имеют принадлежащего им самим огнестрельного оружия, но проживают под одной крышей с теми, кто им обладает. А 36% граждан США, не владеющих таким оружием, признают, что способны рассмотреть в будущем возможность его приобретения. Тем не менее у большинства американцев (57%) дома все же нет огнестрельного оружия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом выяснилось, что 72% американцев стреляли из огнестрельного оружия. 48% американцев выросли в доме, где оно имелось. У 59% граждан США есть в друзьях как минимум один человек, владеющий этим видом оружия.

У большинства владельцев огнестрельного оружия в США его больше, чем одна единица. 37% таких лиц обладают 2-4 единицами огнестрельного оружия, а 29% - пятью и более. Примерно три четверти владельцев считают, что оно является неотъемлемой частью обеспечения их прав и свобод.

В то же время половина населения США убеждена, что насилие с применением огнестрельного оружия является крупной проблемой их страны.