Calvin Klein показал секретные фото молодой Кейт Мосс

Американский модный дом Calvin Klein показал несколько кадров из новой рекламной кампании. В ней были использованы ранее неизвестные фотографии модели Кейт Мосс в молодости. Об этом сообщает Fashionista.

Для рекламы аромата Obsessed использовались снимки 1993 года. Автор снимков — фотограф Марио Сорренти, бывший тогда в отношениях с Мосс. Фотографии были сделаны на Виргинских островах. По словам креативного директора дома Рафа Симонса, та съемка запечатлела не только историю любви, но и стала культовым моментом в истории модной фотографии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке. В настоящее время место креативного директора занимает дизайнер Раф Симонс, который ранее сотрудничал с Dior.

Пик славы британской супермодели и актрисы Кейт Мосс пришелся на середину 1990-х годов. За свою карьеру она участвовала в кампаниях и показах Gucci, Dolce & Gabbana, Versace, Chanel и других. Весной 2016 года она разорвалаконтракт с модельным агентством Storm, где проработала с 14 лет. К осени онаоткрыла собственную компанию.