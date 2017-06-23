Во Франции надевшим юбки водителям трамваев разрешили работать в шортах

Водителям общественного транспорта во французском Нанте, которые из-за запрета на ношение укороченных штанов в жару вышли на работу в юбках, разрешили носить бермуды.

"В качестве ответа на сильную жару руководство разрешило носить бермуды. Внимание, цвета ограничены: черный и бежевый", — говорится в официальном аккаунте компании-оператора общественного транспорта Tan в сети Twitter.

В минувший вторник водители трамваев и автобусов в Нанте, которым запретили в жару носить на работу бриджи и шорты, в знак протеста вышли на работу в женских юбках,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам самих водителей, форма женщин-водителей предусматривает ношение юбок, тогда как для мужчин "эквивалента нет". Температура воздуха в кабине водителя достигает порой 50 градусов и находиться в длинных брюках там достаточно тяжело.



