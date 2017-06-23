Семьям погибших граждан Турции, находившихся на борту судна «Мави Мармара», выплачена компенсация.
Министр финансов Турции Наджи Агбал заявил, что семьям погибших 31 мая 2010 года девятерых граждан Турции, находившихся на борту направлявшегося в сектор Газа судна "Мави Мармара", выплачена компенсация. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Миллиет».
Судно было взято штурмом израильскими войсками, не давшими ему пройти в сектор Газа. Находящиеся на борту напали на израильских военных, в ответ те открыли огонь, в результате чего погибли турецкие граждане.
Инцидент серьезным образом повлиял на двухсторонние отношения между Турцией и Израилем. С июня 2010 года диалог между странами практически прекратился. Стороны отозвали своих послов, оставив лишь представительства по экономическим связям.
Турция настаивала на разрешении вопроса о компенсации до какой-либо нормализации отношений с Израилем.
После долгих переговоров, 30-го сентября 2016 года Израиль согласился на выплату компенсации в размере 20 млн долларов.13-го октября 2016 года Турцию посетил министр энергетики Израиля Ювал Штайниц, это был первый визит подобного ранга после вышеуказанного инцидента.