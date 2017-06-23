Премьер Польши обвинила Макрона в антипатии к странам Центральной Европы

Премьер-министр Польши Беата Шидло обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в антипатии к центрально-европейским странам-членам Евросоюза.

"Польша открыта для сотрудничества с Францией. Но это будет зависеть от президента Maкрона, хочет ли он распространять в СМИ свои антипатии в отношении стран Центральной Европы, или говорить о фактах",- приводит слова Шидло в пятницу электронная версия газеты Soir.

Премьер Польши на полях саммита ЕС в Брюсселе прокомментировала интервью президента Франции восьми европейским изданиям, включая Soir, опубликованное в четверг, в котором он подверг критике "некоторых европейских лидеров, которые поворачиваются спиной к Европе". По словам Макрона, "Европа — это не супермаркет, Европа – это общая судьба",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Еврокомиссия 14 июня начала процедуру предотвращения нарушений законодательства ЕС, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. В течение месяца ЕК ожидает ответ от властей этих стран в ответ на письменные претензии.