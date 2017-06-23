4-го июля созвано внеочередное заседание НС Армении
Правительство Армении предлагает 4-го июля, в 10:00, созвать внеочередное заседание НС Армении, в повестке которого вопрос “О восстановлении экосистему озера Севан”. Как передает «Арменпресс», вопрос доложил руководитель аппарата правительство Армении Ваге Степанян.
13:59, 22.06.2017
Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении
16:14, 13.06.2017
Арташес Гегамян: Миссия исполнима
09:06, 22.06.2017
Предстоящие новости: 22.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 17:46 Назван эффективный способ избавиться от усталости
- 17:39 Вышел клип Radiohead на песню Man Of War
- 17:34 Крупнейшую плавучую солнечную электростанцию показали на видео
- 17:31 Член сборной Армении по боксу Ованес Бачков вышел в финал Чемпионата Европы
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-06-17
- 17:23 Азиатские индексы - 23-06-17
- 17:14 Лавров прокомментировал формат "Восточного партнерства"
- 16:58 СМИ: Ивана Трамп отказалась стать послом США в Чехии
- 16:37 Задавившему людей у мечети в Лондоне британцу предъявлены обвинения
- 16:21 Британский отель впервые в мире нанял штатного синоптика
- 16:00 Причиной пожара в лондонском небоскребе стал неисправный холодильник
- 15:58 СМИ назвали Ким Кардашьян новой владелицей часов Жаклин Кеннеди
- 15:53 Jaguar Land Rover научит машины ездить самостоятельно
- 15:48 Получивший огнестрельное ранение военнослужащий продолжит лечение в Германии
- 15:46 Канадский премьер потискал радужного единорога
- 15:44 ООН: в Йемене число больных холерой к осени может составить 300 тысяч
- 15:39 Главы МИД Франции и Германии обсудили ситуацию на Украине и в Сирии
- 15:26 Премьер-министр и посол Литвы в Армении обсудили вопросы развития двусторонних экономических связей
- 15:20 МИД Армении пытается выяснить личности армян, пересекших самую северную границу РФ и оказавшихся в Норвегии
- 15:16 Исследование: огнестрельное оружие есть дома почти у половины населения США
- 15:12 Меркель соберет в Берлине лидеров ЕС в преддверии саммита "двадцатки"
- 14:56 Армения придает большую важность роли Индонезии в Юго-Восточной Азии: президент Армении Серж Саргсян
- 14:51 Ушел из жизни кинорежиссер Рубен Геворкянц
- 14:46 Calvin Klein показал секретные фото молодой Кейт Мосс
- 14:38 В США открыли огромный бар в честь «Игры престолов»
- 14:26 Выставку "Астана ЭКСПО-2017" посетили более 300 тысяч человек
- 14:21 Семьям погибших граждан Турции, находившихся на борту судна «Мави Мармара», выплачена компенсация.
- 14:18 Во Франции надевшим юбки водителям трамваев разрешили работать в шортах
- 14:05 Медведь с трудом выбрался из бурной реки под восторженные крики людей
- 14:02 Премьер Польши обвинила Макрона в антипатии к странам Центральной Европы
- 13:35 4-го июля созвано внеочередное заседание НС Армении
- 13:27 Цукерберг назвал сближение людей в разных частях мира новой задачей Facebook
- 13:25 Дженнифер Лопес, Джордж Клуни, Серж Танкян призвали знаменитостей «хранить обещание» во имя мечты Корнелла
- 13:16 Новый эпизод "Звездных войн" снимет Рон Ховард
- 13:13 В Хорватии экстремалы балансировали на 240-метровой высоте
21:36, 16.06.2017
Просмотрели 1379 раз Левон Аронян – победитель Супертурнира Ставангера
13:40, 17.06.2017
Просмотрели 1260 раз Азербайджан зашел в тупик по всем направлениям – Тарасов
21:51, 16.06.2017
Просмотрели 1224 раз В Арцахе выстрелами противника убиты трое военнослужащих
12:39, 18.06.2017
Просмотрели 1102 раз Завершился III Форум армянских партий
12:45, 17.06.2017
Просмотрели 1092 раз Международное сообщество должно жесткой позицией и шагами сдержать такое необузданное государство, как Азербайджан – Давид Бабаян