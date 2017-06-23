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4-го июля созвано внеочередное заседание НС Армении


Правительство Армении предлагает 4-го июля, в 10:00, созвать внеочередное заседание НС Армении, в повестке которого вопрос “О восстановлении экосистему озера Севан”. Как передает «Арменпресс», вопрос доложил руководитель аппарата правительство Армении Ваге Степанян.

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