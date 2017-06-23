Цукерберг назвал сближение людей в разных частях мира новой задачей Facebook

Компания Facebook на данном этапе считает одной из основных своих задач объединение жителей разных стран. Об этом заявил глава корпорации Марк Цукерберг в вышедшем в четверг в эфир интервью телеканалу CNN.

"Мне кажется, что сейчас на нас лежит ответственность играть большую роль в мире. Наше общество все еще очень разобщено. Это значит, что нужно активно работать над сближением людей, - добавил глава Facebook. - Не достаточно просто пытаться связать людей, нужно пытаться их сблизить",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Цукерберг подчеркнул, что, по его мнению, ни одна организация или страна не могут решить без посторонней помощи главные проблемы, стоящие перед человечеством. В их числе он назвал бедность, поиск лекарств от болезней, а также противодействие изменению климата. Глава Facebook выразил уверенность в том, что соцсеть может стать платформой для диалога, который будет способствовать сближению людей.



