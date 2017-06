Дженнифер Лопес, Джордж Клуни, Серж Танкян призвали знаменитостей «хранить обещание» во имя мечты Корнелла

Известные актеры Том Хенкс, Джош Бролин, солист System of a Down Серж Танкян, певец Фаррел Уильямс начали инициативу с целью осуществить мечту музыканта Криса Корнелла – передать весь доход от песни из фильма «Обещание» в пользу беженцев и детей.

Как передает «Арменпресс», сайт People.com опубликовал эксклюзивный клип с участием таких звезд, как Дженнифер Лопес, Джордж Клуни, Райан Гослинг, Шер и др., которые призывают всех присоединиться к этой инициативе.

«Мой друг Крис Корнелл обязался помочь беженцам и детям»,- сказал Бролин.

«Мечта музыканта Криса Корнелла – передать весь доход от песни из фильма «Обещание» в пользу беженцев и детей»,- сказал Серж Танкян.

«Давайте все вместе поможем Крису, исполнив его желание»,- сказал Том Хенкс.

Известный певец Фаррел Уильямс призвал всех присоединиться к хэш-тегу #keepthepromise («сдержи обещание»).

В клипе говорит сам Крис Корнелл, которые обещает бороться во имя самых ранимых существ на Земле – детей.

Американский гитарист и певец, лидер гранж-группы Soundgarden Крис Корнелл 17-го мая скончался в Детройте, штат Мичиган. Музыканту было 52 года. Причина смерти Корнелла неизвестна.

Кончина Корнелла была крайне неожиданной. Корнелл родился в Сиэтле, штат Вашингтон. В 1984 году он основал рок-коллектив Soundgarden, который стал известен как член «большой четверки» сиэтлского гранжа наряду с группами Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam. Soundgarden распалась в 1997-м, однако в 2010 году музыканты объявили о возвращении. Коллектив выпустил семь студийных альбомов. Последняя пластинка, King Animal, вышла в 2012 году.

С 1990 по 1992 год Корнелл являлся фронтменом коллектива Temple of the Dog. Помимо этого, он выступал вокалистом в супергруппе Audioslave, в которую также входили Том Морелло, Тим Коммерфорд и Брэд Уилк из Rage Against the Machine.

Корнелл также работал над сольными альбомами. Последний, Higher Truth, вышел в 2015 году.

Он был автором саундтрека к фильму «Обещание».

Известны имена многих звезд, которые присоединились к акции #keepthepromise.

О том, что фильм снят при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна, стало известно в день его смерти. Фильм снят на киностудии SurvivalPictures. Режиссер фильма – автор «Отеля Руанда» Керри Джордж, в главныхролях снялись такиезвезды, какОскар Исаак, Кристиан Бейл и Шарлотт Ле Бон. Главные герои картины: Майк (Оскар Айзек) уехавший в Константинополь изучать медицину, фотожурналист Крис Майер (Кристиан Бейл) прибывший в Османскую империю для освещения геополитических событий и учившаяся в Париже армянская художница Анна (Шарлотта ле Бон). Любовная история Криса и Анны разворачивается на фоне Геноцида национальных меньшинств в Османской империи в годы Первой мировой войны. Когда Майк встречается с Анной, между ними вспыхивает искра генетической памяти, и Анна становится объектом соперничества двух мужчин. Когда Турция присоединяется к Германии, и в Османской империи начинается истребление нацменьшинств, каждому в этом треугольнике приходится сделать свой выбор и найти путь спасения.