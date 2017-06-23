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В Хорватии экстремалы балансировали на 240-метровой высоте


В городе Имотски (Хорватия) шесть экстремалов прошли по натянутому над 240-метровым ущельем канату. Видеозапись случившегося опубликовали наYouTube-канале пользователя Cro Drone. Ролик снял беспилотник, который следовал за спортсменами во время всего шоу. Клип просмотрели более 4,8 тысячи раз,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.



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