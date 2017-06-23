Состоялся плановый мониторинг миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в направлении на северо-запад от села Талиш

Согласно достигнутой с властями Арцахской Республики договоренности, 23-го июня миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Мартакертского района, северо-западнее села Талиш.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, с позиций Армии обороны Арцаха наблюдение осуществили полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Генадие Петрика (Молдова), полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также представитель группы высокого планирования ОБСЕ подполковник Ральф Боссарт (Швейцария).

Со стороны противника наблюдение осуществили полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдова), сотрудник офиса Действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания), а также представитель группы высокого планирования ОБСЕ полковник Юрий Дудченко (РФ).

Мониторинг прошел по графику, случаев нарушения режима прекращения огня не наблюдались. Азербайджанская сторона не вывела на передовые позиции представителей миссии ОБСЕ. С карабахской стороны миссию ОБСЕ сопровождали представители МИД и МО Арцаха.