До того, как привезти обвиняемых по делу захвата полка ППС 21-го июня в суд, был произведен их досмотр, в ходе которого у Араика Хандояна нашли запрещенный предмет. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении, у Араика Хандояна нашли деньги, что является нарушением тюремного режима. Деньги были изъяты.

Судья Артуш Габриэлян удалил его на 6 часов из зала заседаний.