Fitch присудило банку АГБА-КРЕДИТ-АГРИКОЛЬ рейтнговый показатель B+

Рейтинговое агентство Фитч (Fitch Ratings) присудило банку АГБА-КРЕДИТ-АГРИКОЛЬ рейтнговый показатель B+ за «Выпуск долгосрочных обязательств» с перспективой (long-term Issuer Default Rating IDR). Согласно докладу агентства, банк заслужил эту оценку за внутреннюю финансовую жизнеспособность.

Как передает «Арменпресс», при оценке учитывались позиции банка в финансировании сельского хозяйства, наличие филиалов во всех областях республики, высокий уровень реализуемости.

В докладе агентства Fitch говорится также о том, что в трудных условиях последних лет банк осредоточился на повышении качества активов, что привело к ограничению быстрого роста кредитного портфеля банка. В свою очеред, это ведет к снижению рисковости кредитов и активов и росту прибыльности.

– самая высокая для компаний, действующих в Армении, что подтверждает передовые позиции и прозрачность

Оценка Fitch Ratingsбанка АГБА-КРЕДИТ-АГРИКОЛЬ.