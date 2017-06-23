Times: лидер лейбористов Корбин впервые опередил по популярности премьер-министра Мэй

Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин впервые опередил по популярности лидера правящей Консервативной партии премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу в газетеTimes данные социологического исследования, проведенного компанией YouGov по заказу издания.

Отвечая на вопрос о том, кто, по мнению респондентов, больше подходит на должность главы британского правительства, 35% опрошенных назвали Корбина, а 34% - Мэй. Еще 30% при этом не смогли дать определенный ответ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее по результатам аналогичных опросов, которые проводились после 8 июня, когда состоялись досрочные парламентские выборы, оба политика шли практически вровень, но Мэй всегда оставалась впереди.



