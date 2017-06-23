Джонни Депп пошутил об убийстве Трампа

Американский актер Джонни Депп пошутил о покушении на Дональда Трампа, сообщает The Guardian. "Когда в последний раз актер убивал президента?", — обратился артист к публике на презентации своего фильма в кинотеатре под открытым небом на британском рок-фестивале Гластонбери.

Публика восторженно отреагировала на эту фразу. После этого Депп уточнил, что он не имеет в виду себя.

"Хочу уточнить — я не актер. Я вру и этим зарабатываю на жизнь. Тем не менее, этого (убийства президента — ред.) давно не было, так что, может быть, пора уже". Фрагменты выступления Деппа доступны на YouTube.

в 1865 году 16-го президента США Авраама Линкольна убил американский актер Джон Уилкс Бут. Он выстрелил главе государства в голову из пистолета во время спектакля.