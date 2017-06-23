В Лас-Вегасе арестовано имущество азербайджанского бизнесмена

В Лас-Вегасе по иску банка «Москва» арестовано имущество азербайджанского бизнесмена Тельмана Исмаилова, арест наложен на принадлежащий ему крупный торговый центр. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Коммерсант».

Долг Исмаилова банку «Москва» равен 19 млрд рублей.

Банк «Москва» обвиняет Тельмана Исмаилова в нарушении долговых обязательств, сокрытии доходов и вывозе активов в США, где он скупал недвижимость на имена своих родственников.

Еще в марте 2017 года арбитражный суд Москвы признал Тельмана Исмаилова банкротом и конфисковал его имущество.

Ранее такой же участи удостоилось другое его имущество – Черкизовский рынок, который закрыли по причине нарушения санитарных норм.