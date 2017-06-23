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СМИ: Южная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты собственной разработки


Южная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты малого радиуса действия "Хёнму-2" собственной разработки, способной поразить цель на расстоянии до 800 км. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

"Это будет ключевой компонент нашей системы вооружений на случай возможной ракетной атаки со стороны Северной Кореи", - приводит агентство слова представителя президентской администрации. Испытания проводились на полигоне в 200 км от Сеула, на них присутствовал глава Республики Корея Мун Чжэ Ин. Это уже четвертый подобный запуск за последнее время,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



 

 



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