Мы избрали путь, который приведет к изменению качества жизни граждан Армении: Премьер-министр Армении Карен Карапетян

«Мы заявили уже: четко представляем, что нужно менять. Все это сформулировано подробно, по сферам», – сказал сегодня по завершении заседания правительства Армении премьер-министр РА Карен Карапетян. Как передает «Арменпресс» с его слов, правительство Армении представило четкую программу своих действий на 2017-2022 годы.

«Мы заявили, что выбранный нами путь не является легким. Но мы однозначно выбрали путь, который приведет к изменению качества жизни наших граждан. Прошу подходить очень ответственно, полученные сегодня поручения интенсивно адаптировать на местах и работать в том же темпе», – сказал Карен Карапетян, обратившись к членам правительства.

Отметим, 22 июня депутаты Национального Собрания Армении соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы. Перед голосованием руководитель оппозиционной фракции «Выход» Никол Пашинян заявил, что они «однозначно и бесспорно» проголосуют против программы. Микаел Мелкумян в свою очередь указал, что программу не поддержит и оппозиционная фракция «Царукян».