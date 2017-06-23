Председатель НС Армении Ара Баблоян примет участие во встрече глав парламентов Евразийских стран

Председатель НС Армении Ара Баблоян примет участие во второй встрече глав парламентов Евразийских стран, проводимой 24-28 июня в столице Республики Корея Сеуле. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В мероприятии будет участвовать также депутат НС С.Фарманян.