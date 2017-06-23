Министерство образования и науки Армении начало заниматься заявлением Минздрава Израиля. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МОН Армении.

«Учитывая общественный резонанс, который недавно вызвало заявление министерства здравоохранения Израиля о том, что государство не гарантирует получившим медицинское образование в Армении выпускникам возможность трудоустройства, министерство образования и науки Армении обратилось в МИД РА», – говорится в распространенном пресс-службой МОН Армении сообщении.



Отмечается также, что в направленном в МИД РА заявлении содержится просьба оказать посредничество в деле получения подробностей от израильской стороны.

В МОН Армении указывают, что подобного рода публикации бросают тень не только на систему образования Армении, но и на международный имидж всего государства, и просят содействия МИД РА в получении у соответствующих структур Израиля более подробной информации касательно проблемы – о вузах, дипломах, а также о личностях выпускников.

В Минобрнауки Армении обещают, что после получения соответствующей информации министерство проявит последовательность в вопросе проведения полного и всестороннего расследования.

Отметим, ранее израильское издание The Marker написало: министерство здравоохранения Израиля обратилось в правоохранительные органы страны с жалобой на работающих в Израиле врачей-стоматологов, получивших медицинское образование в Армении. Как указывает СМИ, речь идет о врачах, трудящихся в учреждениях арабского сектора в Израиле. Министерство образования и науки Армении проведет расследование по поводу заявления израильской стороны по вопросу дипломов армянских медвузов.