В СКК имени Демирчяна 23-го июня состоится премьера музыкально-драматического шоу «Амен» компании «AMEN Project», которое посвящено истории армянского народа. В шоу-программе «Амен» выступит известная оперная певица Грачуи Басенц, прибывшая специально для этого из Германии. «Арменпресс» побеседовал с ней по этому поводу.

- Почему вы решили избрать карьеру оперной певицы? Ваша мать – танцовщица, не было ли у вас соблазна последовать за ней?

-С детства мне нравилась классическая музыка. Я с удовольствием слушала выступления Лусинэ Закарян, Гоар Гаспарян, подражала им, и была убеждена, что смогу иметь успех на этом поприще. Я говорила матери: «Мама, я могу петь!». В музыкальную школу я поступила на отделение скрипки, выяснилось – это не мой путь.

-Не было ли у вас сомнений в том, что оперное искусство в Армении не столь прибыльно?

-Таких мыслей не было, я не была еще столь зрелой. Консерватория была для меня святилищем, быть там – моя мечта детстваа.

- Есть ли интересные воспоминания о поступлении туда?

-На экзаменах я была в красном платье. Певица Татевик Сазандарян, которая была в комиссии, внимательно осмотрела меня и сказала, что ей кажется, что я не поступлю. Я пала духом. Выяснилось, что она шутит. Затем она сказал:«Девушка в красном платье поступила». Однажды, когда я была уже студенткой и вприпрыжку спускалась по лестнице, она поймала меня за руку, покрутила и сказала:«Да, ты красива».

-Когда вы получили предложение работать в Европе? Легко ли было вам уехать с родины?

-Мне было трудно, наш ребенок был еще мал, и я оставила его на 6 месяцев. Тогда я пела в хоре нашей оперы, выступала в ансамбле «Гоар», ролей у меня не было. Я подписала договор и полетела в Германию. Сейчас я выступаю в качестве сопрано в Нюрнбергской опере.

-Какая партия оказала на вас особое вляние?

- Все партии – родные для меня. Роли сопрано часто связаны с самопожертвованием, и такова моя внутрення суть.

-К каким жертвам вы готовы во имя искусства?

Жертва – когда я вынуждена надолго расставаться со своим ребенком, многие артисты так и не создают семьи, сцена становится их домом. К счастью, у меня есть семья. Я веду здоровый образ жизни, честна и открыта в своем искусстве, и слушатели ценят это. Я не хочу предавать свой дар, полученный от природы.

-Ваш муж – также оперный певец. Легко ли быть на сцене вместе?

-Среди моих коллег есть такие пары, которым трудно вместе выступать. Я и мой муж живем в гармонии, поддерживая друг друга как в семье, так и на сцене.

-Вы выступали как на родине, так и зарубежом. Какова разница между зрителями здесь и там?

-Зарубежом зритель привык видеть на сцене интернациональные лица, артистов они ценят, не думая об их национальности. Если ты выехал из Армении, укоренился на другой сцене, то, возвращаясь, каждый раз ты должен снова завоевывать слушателей. Есть момент зависти: если уж ты уехал, то докажи, что достоин выступать и на нашей сцене. Я преодолела этот барьер, и с нетерпением жду своего выступления.

-Какие сцены вы мечтатет покорить?

-Прошлый год был для меня поворотным: я выступила на сцене «Royal opera house». Мечтой остаются «Метрополитен-опера» и «Ла-Скала».

-Насколько важным является проект «Амен»? Каковы, по вашему его роль и значение?

-Пока таких проектов не было. Это важнов достижение, поскольку оно сплотило многих искусствоведов вокруг единой идеи. Если постановка будет успешной, то мы выступим и зарубежом.

На сцену я поднимусь с маэстро Барсегом Туманяном, с кем я мечтала выступать долгие годы. Жду спектакля с нетерпением.