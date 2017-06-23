В Армении и Арцахе абитуриенты сдают последние ЕГЭ

В 9.30 23-го июня в Армении и Арцахе абитуриенты сдают последний ЕГЭ – по русскому языку. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор Центра тестирования Ара Испирян. По его словам, в этом экзамене примут участие 547 выпускников.

«Экзамен начался в назначенное время. В Армении действует 12, а в Арцахе – 1 экзаменационный центр»,- сказал директор Центра тестирования Ара Испирян. По его словам, заявления для участия во втором экзменационном туре будут приниматься со 2-го по 8-е июля.

Как сказал директор Центра тестирования Ара Испирян, уже известны результаты ЕГЭ по истории армянского народа и химии. «ЕГЭ по истории армянского народа сдавали 1167 абитуриентов. Средний балл получили 12.18%; неудовлетворительно - 16.5%; 20 баллов получили 35 абитуриентов»,- сказал директор Центра тестирования Ара Испирян. По его словам, ЕГЭ по химии сдавали 928 абитуриентов. Средний балл получили 13.1%; неудовлетворительно - 15.5%; 20 баллов получили 44 абитуриента.