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В Армении и Арцахе абитуриенты сдают последние ЕГЭ


В 9.30 23-го июня в Армении и Арцахе абитуриенты сдают последний ЕГЭ – по русскому языку. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал директор Центра тестирования Ара Испирян. По его словам, в этом экзамене примут участие 547 выпускников.

 «Экзамен начался в назначенное время. В Армении действует 12, а в Арцахе – 1 экзаменационный центр»,- сказал директор Центра тестирования Ара Испирян. По его словам, заявления для участия во втором экзменационном туре будут приниматься со 2-го по 8-е июля.

Как сказал директор Центра тестирования Ара Испирян, уже известны результаты ЕГЭ по истории армянского народа и химии. «ЕГЭ по истории армянского народа сдавали 1167 абитуриентов. Средний балл получили 12.18%; неудовлетворительно -  16.5%;  20 баллов получили  35 абитуриентов»,- сказал директор Центра тестирования Ара Испирян. По его словам, ЕГЭ по химии сдавали 928 абитуриентов. Средний балл получили 13.1%;  неудовлетворительно -  15.5%;  20 баллов получили  44 абитуриента.

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