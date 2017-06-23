СМИ: канадский снайпер уничтожил боевика ИГ с рекордной дистанции

Снайпер группы канадского спецназа Joint Task Force 2, дислоцированной в Ираке, уничтожил боевика террористической группировки "Исламское государство" с рекордной дистанции в 3 км 540 метров. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Эту информацию ему подтвердили в Канадском командовании сил специальных операций, но других подробностей не привели. Предыдущий мировой рекорд в этой категории принадлежал британскому военнослужащему Крэйгу Харрисону, который с дистанции 2 км 475 метров уничтожил боевика в Афганистане в 2009 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс