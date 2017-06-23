Проблема жителей аварийного дома в Артике будет обсуждена у премьер-министра Карена Карапетяна

На заседании правительства Армении премьер-министр Карен Карапетян затронул вопрос обрушившегося дома в Артике. Как передает «Арменпресс», об этом доложил министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

Причиной частичного обрушения жилого дома в городе Артике в Шаракской области Армении стала трещина в стене по всей длине здания, сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.



МЧС Армении сообщало ранее, что 22 июня 23:55 поступил сигнал об обрушении внешней стены жилого дома N13 по улице Сасунци Давида в городе Артике. Выяснилось, что понизу западной стены здания, построенного в 1986 году, выпали камни (на площади около 4 кв.м), и на внешнем участке видны трещины до 2 см глубиной и около 13 см длиной. Есть угроза обрушения здания. Жители здания были эвакуированы.

"Ночью мы получили сигнал о том, что рушится жилое здание, в нем образовалась трещина снизу до верху и некоторые камни из стены обсыпаются", - сказал Локян.По его словам, в два часа ночи жители здания были эвакуированы и расселены.Министр указал на необходимость проведения оперативного исследования со стороны МЧС, тем более, что спасатели участвовали в работах, а также решения проблем семей, которые остались фактически без крыши над головой."После эвакуации и проведения первичных работ 11 семей вернулись в здание, что по нашим оценкам, неправильно - нельзя допустить их пребывание в аварийном здании", - сказал Локян.Премьер-министр Армении Карен Карапетян в данной связи созвал оперативное совещание с участием ответственных лиц для поиска решения вопроса обеспечения пострадавших семей жильем.