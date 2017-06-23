Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии

Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" крупные склады вооружения и боеприпасов террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

"Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГ в Сирии", - говорится в сообщении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что в результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после попадания крылатой ракетой "Калибр" сдетонировал арсенал боевиков.

В Минобороны РФ подчеркнули, что подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения. "Остатки боевиков и объектов террористов ИГИЛ уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России", - добавили в ведомстве.

Кроме того, там сообщили, что командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по каналам взаимодействия.



