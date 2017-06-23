Республиканцы представили проект реформы здравоохранения в сенате

Сенаторы-республиканцы представили в сенате доработанный проект реформы системы здравоохранения, который по их замыслу должен будет прийти на смену страховой системе Obamacare.

4 мая законопроект о здравоохранении одобрила палата представителей американского конгресса. "Отмена и замена" программы Obamacare - одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Судьба нового проекта уже поставлена под сомнение - четверо республиканцев, включая бывшего кандидата в президенты, сенатора от Кентукки Рэнда Пола, заявили, что не готовы поддержать его на голосовании в сенате,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Экс-президент США Барак Обама выступил в четверг в защиту своего главного политического наследия - программы медицинского страхования Obamacare.

"Обнародованный сегодня сенатский законопроект Это массированное перераспределение богатств в пользу самых состоятельных людей в Америке за счет среднего класса и бедных семей. Он сулит колоссальные налоговые скидки богатым, а также фармацевтической и страховой отраслям - за счет урезания медицинского обслуживания для всех остальных".