Референдум о независимости в Иракском Курдистане и Турция: страхи официальной Анкары

Находящаяся в тесных связях с властями Турции Курдская автономия Северного Ирака готовится провести в сентябре референдум о независимости, с целью выйти из состава Ирака и провозгласить собственный суверенитет. Однако, официальная Анкара не спешит приветствовать это решение.

Курдская автономия Северного Ирака планировала провести референдум о независимости еще с 2014-го года, однако откладывала это по причине боевых действий, развернутых в регионе со стороны ИГИЛ. В 2014, когда в Ираке премьером стал Хайдер аль-Абади, курдские лидеры согласились отложить референдум на время, когда власти Ирака ведут борьбу с общим врагом – ИГИЛ. Во время одной из пресс-конференций в 2016 году премьер-министр Курдской автономии Северного Ирака Нечирван Барзани заявил, что референдум будет отложен до освобождения Мосула. В 2017, когда наметился перелом в деле освобождения Мосула, лидеры Курдской автономии Северного Ирака заявили о проведении референдума. С окончательным заявлением выступил президент Курдской автономии Северного Ирака Месуд Барзани, который назвал дату референдума – 25-е сентября 2017 года, после встречи с представителями курдских партий и общин.

Референдум, естественно, изменит в регионе ситуацию, и многие страны – как в регионе, так и вне, в том числе, и Турция, отозвались на это известие.

Богатая нефтью Курдская автономия Северного Ирака всегда отличалась тесными связями с властями Турции, во главе с Эрдоганом. Эти отношения особенно важны тем, что представители Курдской автономии Северного Ирака выступали против Рабочей партии Курдистана, действующей на территории Турции, и считающейся там террористической организацией. Тем не менее, создание Курдской автономии Северного Ирака может пробудить национальное самосознание курдов на территории Турции, с их вечной мечтой о создании собственной автономии в Турции. Следовательно, довольно жесткие заявления МИД Турции орносительно референдума в Курдской автономии Северного Ирака были совсем неслучайными. В заявлении МИД Турции говорится, что это решение является ужасной ошибкой. «Основа турецкой политики в отношении Ирака – сохранение территориальной целостности этой страны. Это является условием стабильности в регионе»,- заявили в МИД Турции.

После заявления МИД Турции об этом высказался президент Эрдоган, сказав, что это решение лидеров Курдской автономии Северного Ирака глубоко опечалило его. Он назвал решение «неправильным шагом», который «угрожает территориальной целостности Ирака».

С подобным заявлением выступил и министр ИД Турции Чавушоглу.

Официальная Анкара всегда исторически проявляла интерес к Киркуку, богатому нефтяными запасами, и этот вопрос также не был обойден вниманием в обсуждениях. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил в одном из своих выступлений, что даже после приобретения независимости Кирку не должен быть в составе Курдистана. «Нас беспокоит намерение курдских лидеров включить в референдум и Киркук, однако он никогда не входил в состав Курдской автономии Северного Ирака, являясь, по Конституции территорией Ирака»,- сказал он.

Представители Курдской автономии Северного Ирака придерживаются твердой позиции в вопросе референдума о независимости.

«25-го сентября мы проведем референдум, в этом вопросе мы не отступим. Это естественное и законное наше право. Мы доказали, что не представляем угрозы для стран в этом регионе – Турции, Ирана и др.»,- сказал советник президента Курдской автономии в Северном Ираке Месуда Барзани Хемин Хаврами.

Он подчеркнул, что курды Ирака надеются, что Турция и другие страны поймут законность их намерений.

Пока Турция и другие страны призывают курдов воздержаыься от референдума, одно является очевидным – процесс пошел, и этот процесс приведет к новому раскладу сил в регионе, изменив политическую карту мира и вызвав новые развития.