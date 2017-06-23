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Fox: КНДР провела испытания нового ракетного двигателя


Пхеньян провел очередные испытания нового ракетного двигателя, который может быть использован в межконтинентальной баллистической ракете. Об этом сообщил в четверг американский телеканал Fox News.

По данным его источников, испытание состоялось в среду. До этого Пхеньян проводил аналогичные операции в марте этого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Fox News отмечает, что США также зафиксировали рост активности на том объекте, где КНДР ранее проводили ядерные испытания. "Там было больше людей и машин, но никто не знает, что это означает", - приводит телеканал слова одного из источников.

 

 



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