Fox: КНДР провела испытания нового ракетного двигателя

Пхеньян провел очередные испытания нового ракетного двигателя, который может быть использован в межконтинентальной баллистической ракете. Об этом сообщил в четверг американский телеканал Fox News.

По данным его источников, испытание состоялось в среду. До этого Пхеньян проводил аналогичные операции в марте этого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Fox News отмечает, что США также зафиксировали рост активности на том объекте, где КНДР ранее проводили ядерные испытания. "Там было больше людей и машин, но никто не знает, что это означает", - приводит телеканал слова одного из источников.