ЕСПЧ принял решение против Турции по делу алеви

ЕСПЧ принял решение против Турции по делу о «нарушении свободы совести». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Фонд алеви под названием «Джем» в 2006 году обратился в религиозный комитет Турции, попросив уплатить траты на электроэнергию религиозного центра джемэви в городе Енибосна, в которой им отказали, мотивируя тем, что «алевизм не является религией, а джемэви не есть места отправления культовых обрядов».

ЕСПЧ постановил, что Турция таким образом нарушила свободу вероисповеданий, присудив уплатить фонду «Джем» 54400 евро.