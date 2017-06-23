Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

ЕСПЧ принял решение против Турции по делу алеви


ЕСПЧ принял решение против Турции по делу о «нарушении свободы совести». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Фонд алеви под названием «Джем» в 2006 году обратился в религиозный комитет Турции, попросив уплатить траты на электроэнергию религиозного центра джемэви в городе Енибосна, в которой им отказали, мотивируя тем, что «алевизм не является религией, а джемэви не есть места отправления культовых обрядов».  

ЕСПЧ постановил, что Турция таким образом нарушила свободу вероисповеданий, присудив уплатить фонду «Джем» 54400 евро.

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