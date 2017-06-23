Комитет Айдата Египта продолжает патриотическую деятельность: снимаются фильмы об Армении

Член комитета Айдата Египта Армен Мазлумян надеется, что проект о признании Геноцида армян войдет в парламент и будет поставлен на голосование. Начиная с отмечания 100-летия Геноцида армян, комитет Айдата Египта ведет акривнуюработу в этом направлении, однако, по мнению Армена Мазлумяна, по ряду причин вопрос еще не созрел, чтобы поднять его на государственном уровне.

На днях депутат египетского парламента Мустафа Бакри выступил с инициативой о признании Геноцида армян. он заявил, что исторические документы свидетельствуют о том, что в 1915-1922 годах османцы уничтожили 1.5 млн армян. Он призвал обсудить эти факты в парламенте, под его проектом подписались 337 депутатов.

«В другом важном для армянского народа вопросе – карабахская проблема, Египет занимает нейтральную позицию. Отношения с Азербайджаном также находятся на хорошем уровне, и страна ведет в этом вопросе уравновешенную политику»,- сказал в беседе с «Арменпресс» член комитета Айдата Египта Армен Мазлумян.

По его словам, они работают с прессой и интеллигенцией, чтобы лучше ознакомить их с Арменией. Дважды в год они организуют ознакомительные туры в Армению. «Например, к 100-летию Геноцида армян комитет Айдата Египта организовал приезд в Армению 55 представителей прессы, искусства, общества»,- сказал член комитета Айдата Египта Армен Мазлумян.

По его словам, сейчас они снимают 2 фильма об Армении на арабском языке: в них рассказывается об Армении, о ее истории, туризме. Фильмы будут показаны и в Армении.

«Сейчас идет монтаж, скоро работа закончится. Один из авторов фильма посетил Армению и написал о ней книгу, которая сейчас превращается в фильм. Его зовут Мухаммед Мандур»,- сказал член комитета Айдата Египта Армен Мазлумян.

По его словам, в прошлом году был снят фильм на арабском «Кто убил армян?», авторами которого являются Мохаммед Ханафи Наср и Мириам Заки, которых за значительный вклад в дело признания Геноцида армян президент Армении Серж Саргсян наградил в 2015 году госпремией.