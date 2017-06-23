Мэй предложила разрешить гражданам стран ЕС остаться в Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с лидерами стран ЕС выразила готовность предоставить всем гражданам этих стран, прожившим в Соединенном Королевстве не менее пяти лет, постоянный вид на жительство.

Этот статус позволит этим лицам и после выхода Британии из ЕС беспрепятственно жить в стране и пользоваться государственными услугами образования и здравоохранения, а также социальными льготами,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

По мнению Мэй, ее предложение гарантирует некоторую определенность 3 миллионам европейцев, которые уже построили карьеру в Британии, обзавелись семьей и внесли свой вклад в благополучие британского общества.

В Британии в настоящее время живет около 3,2 миллиона европейских граждан, а в остальных 27 странах - 1,2 миллиона британцев.

Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза начались в понедельник.