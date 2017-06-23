AP: арабские страны требуют от Катара разрыва дипотношений с Ираном

Арабские страны, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, требуют от последнего прекращения дипотношений с Ираном и отводят на это меньше двух недель. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на документ.

По его сведениям, в списке требований также значится закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и закрытие турецкой военной базы в стране. Помимо этого Катару необходимо будет выплатить денежную компенсацию, все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение 10 дней.

Как сообщило ранее агентство Reuters, перечень требований был передан Кувейтом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой. Государства объяснили свое решение поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Также ряд стран заявили о принятии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.