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Всеармянский фонд «Армения» пожертвовал армянам, проживающим в Сирии, 100 тысяч евро


Несмотря на катастрофические последствия войны, в Сирии все еще проживают тысячи армян. Всеармянский фонд «Армения» постоянно помогает как им, так и сирийским армянам, перебравшимся в Армению. 20-го июня французский комитет фонда «Армения»  пожертвовал армянам, проживающим в Сирии, 100 тысяч евро, через Католикосат Киликийский. Об этом «Арменпресс»  сообщили в фонде «Армения».  

С 2012-го по   2016-й ггоды всеармянский фонд «Армения» пожертвовал армянам, проживающим в Сирии, и сирийским армянам, перебравшимся в Армению,   396 млн драмов. в основном, пожертвования шли из Франции, Германии, США, Аргентины, Бразилии, Ливана, Швеции, Голландии.  Эти суммы послужили различным программам: оплачены чартерные рейсы, перевозившие армян в Армению, оплачена учеба в ВУЗах для 120 студентов,  39 человек оплатили операцию на сердце, 19 семьям оплатили лечение. Оплачены были зарплаты учителей колледжей в Алеппо. Проводились и другие программы – по мере необходимости.

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