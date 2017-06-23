Всеармянский фонд «Армения» пожертвовал армянам, проживающим в Сирии, 100 тысяч евро

Несмотря на катастрофические последствия войны, в Сирии все еще проживают тысячи армян. Всеармянский фонд «Армения» постоянно помогает как им, так и сирийским армянам, перебравшимся в Армению. 20-го июня французский комитет фонда «Армения» пожертвовал армянам, проживающим в Сирии, 100 тысяч евро, через Католикосат Киликийский. Об этом «Арменпресс» сообщили в фонде «Армения».

С 2012-го по 2016-й ггоды всеармянский фонд «Армения» пожертвовал армянам, проживающим в Сирии, и сирийским армянам, перебравшимся в Армению, 396 млн драмов. в основном, пожертвования шли из Франции, Германии, США, Аргентины, Бразилии, Ливана, Швеции, Голландии. Эти суммы послужили различным программам: оплачены чартерные рейсы, перевозившие армян в Армению, оплачена учеба в ВУЗах для 120 студентов, 39 человек оплатили операцию на сердце, 19 семьям оплатили лечение. Оплачены были зарплаты учителей колледжей в Алеппо. Проводились и другие программы – по мере необходимости.