Спикер ПА ОБСЕ предложила создать спецкомитет по антитеррору на минской сессии ассамблеи

Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен предложила создать специальный комитет по противодействию терроризму на предстоящей в начале июля в Минске сессии ПА ОБСЕ. Об этом говорится в письме, которое Муттонен направила руководителям национальных делегаций и членам Бюро ассамблеи в преддверии сессии. Копия документа есть у ТАСС.

"В качестве первого шага я хотела бы предложить, чтобы в Минске мы приняли решение о создании более структурированного инструмента для диалога по этой проблеме [борьбе с терроризмом]", - говорится в письме. "Создание специального комитета по противодействию терроризму позволит ПА ОБСЕ заняться практической деятельностью в этой сфере, равно как и стать платформой для выработки политических решений", - считает Муттонен,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Аргументируя актуальность создания спецкомитета, Муттонен напомнила о "непрекращающейся и разрушительной череде терактов", которые произошли в последнее время и которые "нацелены на невинных людей по всему миру". "Теракт в Манчестере в прошлом месяце, объектом которого стала именно молодежь, стал еще одним болезненным напоминанием о том, что теракты - это трусливые атаки из-за угла, которые часто направлены на наиболее уязвимых и незащищенных представителей нашего общества", - подчеркнула глава ассамблеи.





