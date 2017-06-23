Европейские индексы - 22-06-17
МОСКВА, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.15% и составил 12794.00 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.15% и составил 5281.93 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 7439.29 пункта, российский MICEX вырос на 0.50% и составил 1860.05 пункта, а RTSI вырос на 0.93% и составил 981.56 пункта.
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- 09:01 Европейские индексы - 22-06-17
- 09:00 Американские индексы - 22-06-17
- 08:59 Цены на цветные металлы - 22-06-17
- 08:58 Цены на драгоценные металлы - 22-06-17
- 08:57 Цены на нефть выросли - 22-06-17
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