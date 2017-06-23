Европейские индексы - 22-06-17

МОСКВА, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.15% и составил 12794.00 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.15% и составил 5281.93 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 7439.29 пункта, российский MICEX вырос на 0.50% и составил 1860.05 пункта, а RTSI вырос на 0.93% и составил 981.56 пункта.